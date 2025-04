Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL- St. Lorenz

Personenkontrollen im Vorfeld einer Veranstaltung

Lübeck (ots)

Am Samstagabend (05.04.2025) fand auf dem Gelände eines Motorradclubs in Lübeck St. Lorenz eine Veranstaltung statt. Nach polizeilichen Erkenntnissen und erfolgter Bewertung ließen sich Bezüge zum Rockermilieu herleiten. Einsatzkräfte der Polizeidirektion Lübeck und der Bereitschaftspolizei aus Eutin kontrollierten ab dem Nachmittag 150 angereiste Gäste am Veranstaltungsgelände in der Posener Straße. Dabei stellten sie mehrere Gegenstände sicher, darunter Messer, Pfeffersprays, zwei Baseballschläger und einen Teleskopschlagstock.

Im Rahmen der Null-Toleranz-Strategie der Landespolizei Schleswig-Holstein werden bei Einsätzen mit möglichem Bezug zum Rockermilieu keinerlei Machtdemonstrationen oder Verstöße gegen die Rechtsordnung durch derartige Gruppierungen geduldet. Bereits bei geringen Rechtsverstößen, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten greift die Polizei konsequent ein, etwaiges rechtswidriges Verhalten wird nicht toleriert.

Deswegen überprüfte die Polizeidirektion Lübeck mit Unterstützung von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei aus Eutin ab 16.00 Uhr an mehreren Kontrollstellen in der Posener Straße Fahrzeuge und Besucher, die sich auf dem Weg zu dem dortigen Veranstaltungsgelände befanden.

Im Vorfeld wurden hierzu der sogenannte Kontrollbereich angeordnet und zwei Kontrollstellen in der Posener Straße eingerichtet. Im unmittelbaren Umfeld der Veranstaltungsfläche in der Posener Straße konnten die eingesetzten Polizeibeamten anlassunabhängig die Identität von Personen feststellen sowie die Personen und deren mitgeführte Sachen durchsuchen.

Während der Kontrollen überprüfte die Polizei 150 Besucherinnen und Besucher sowie 35 Fahrzeuge. Dabei stellten die Beamten zwei Baseballschläger, Pfeffersprays und mehrere Taschenmesser sicher. Ferner wurden aufgrund des Mitführens eines Teleskopschlagstocks sowie zwei Einhandmessern Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengeetz gefertigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell