POL-MK: Fahrzeug kommt von Straße ab und rutscht in die Hönne

Balve (ots)

Ein 44-jähriger Balver ist heute Morgen kurz vor 7 Uhr mit seinem Pkw in der Kurve der B 229, kurz vor dem Bahnviadukt in Sanssouci, einfach geradeaus gefahren. Der aus Richtung Balve kommende Wagen durchbrach eine Leitplanke und rutschte über Treppe und Stützmauer bis in die Hönne. Die Vorderreifen blieben vier fünf Meter unter Brückenniveau im Wasser stehen, das Heck blieb auf der Mauer hängen. Der Fahrer kletterte selbstständig aus seinem Fahrzeug, das per E-Call einen automatisierten Notruf absetzte. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer in ein Krankenhaus. Während der Bergungsarbeiten bis kurz nach 9 Uhr blieb die Bundesstraße gesperrt. Ein Abschleppwagen mit Kranaufbau hob den Hybridwagen nach oben. Die Feuerwehr stellte Warnschilder auf; Straßen.NRW wurde über den Schaden an Leitplanke und Brückengeländer informiert. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von mindestens 35.000 Euro aus. Zur Unfallursache sind im Moment keine Angaben möglich. (cris)

