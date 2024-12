Halver (ots) - Einbrecher sind am Dienstag in ein Wohnhaus am Linger Weg eingebrochen. Sie hebelten eine Balkontür auf, durchwühlten das gesamte Gebäude und nahmen diverse Wertgegenstände mit. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. Die Tat wurde begangen zwischen 7.50 und 18.05 Uhr. Möglicherweise haben Nachbarn verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet. Eine 81-jährige Seniorin wurde bereits am Montag beim Einkaufen bestohlen. ...

