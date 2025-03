Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugenaufruf: Versuchter Raub vor Supermarkt in Bremervörde ++ Transporter kollidiert mit entlaufenem Pferd: Mann leicht verletzt ++ Sottrum: Alkoholfahrt endet im Graben ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zeugenaufruf: Versuchter Raub vor Supermarkt in Bremervörde ++

Bremervörde. Bereits am 4. März gegen 15:52 Uhr kam es vor dem Eingang des LIDL-Marktes in der Alte Straße zu einem versuchten Raub zum Nachteil einer 55-jährigen Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach ein unbekannter Täter die Frau an und riss ihr gewaltsam die Geldbörse aus der Hand. Als sie sich körperlich zur Wehr setzte, fiel die Brieftasche zurück in den Einkaufswagen. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04761/74890 bei der Polizei in Bremervörde zu melden.

++ Transporter kollidiert mit entlaufenem Pferd: Mann leicht verletzt ++

Scheeßel. Am frühen Morgen des 11. März, gegen 04:11 Uhr, ereignete sich auf der L 131 zwischen Scheeßel und Westervesede ein Verkehrsunfall mit einem ausgebüxten Pferd. Ein 28-jähriger Mann war mit einem Opel Combo in Fahrtrichtung Westervesede unterwegs, als das Pferd plötzlich auf die Fahrbahn lief. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Tier. Das Pferd verstarb noch an der Unfallstelle, der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. In unmittelbarer Nähe wurde ein weiteres entlaufenes Pferd unverletzt eingefangen. Der entstandene Sachschaden an dem Transporter wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt den genauen Hergang und, wie die Tiere entkommen konnten.

++ Sottrum: Alkoholfahrt endet im Graben ++

Sottrum. Am gestrigen Abend gegen 18:00 Uhr kam es in der Stuckenborsteler Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Sein Ford landete im Straßengraben. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde sichergestellt. Zudem ergaben die Ermittlungen, dass an dem Fahrzeug gestohlene Kennzeichen montiert waren. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell