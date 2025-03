Polizei Bochum

POL-BO: Unbekannter nimmt in Linienbus sexuelle Handlungen an sich vor - Zeugen gesucht

Witten (ots)

Die Kriminalpolizei sucht nach einem Mann, der am Dienstagvormittag, 4. März, in einem Bus des Schienenersatzverkehrs in Witten sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Gegen 11 Uhr stieg der Unbekannte am Wittener Hauptbahnhof in den Schienenersatzverkehr (RE16/RE34 Richtung Essen Hauptbahnhof). Nachdem er sich hingesetzt hatte, entblößte er sein Glied und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Während eine Zeugin (23, aus Witten) den Busfahrer informierte, verließ der Schamverletzer das Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Der Täter sei männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, 175 cm groß, "breit gebaut" - jedoch nicht dick - und habe einen schwarzen Vollbart. Zur Tatzeit sei er mit einer schwarzen Mütze, einer schwarzen Jacke und einer grauen Jogginghose bekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4120 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell