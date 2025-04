Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Notebook und Baustellenradio aus Firmenfahrzeug entwendet

Hamm-Mitte (ots)

Das Firmenfahrzeug eines Elektrobetriebes wurde am Dienstag, 23. April um 01:55 Uhr auf der Johanna-Schwering-Straße in Hamm-Mitte aufgebrochen. Der 33jährige Mitarbeiter der Firma hatte sein Fahrzeug zu Dienstende am Montag dort abgestellt. Als er am Morgen des Dienstags zu seinem Fahrzeug kam, stellte er eine eingeschlagene Fahrzeugscheibe fest, anschließend stellte er den Diebstahl eines Notebooks und eines Baustellenradios im Gesamtwert von 1.000 Euro fest. Der Schaden am Fahrzeug wird derzeit auf ca. 500 Euro geschätzt. Anhand von Aufnahmen einer Videoüberwachung können die Täter wie folgt beschrieben werden. Täter 1: männlich, dunkle Hose, grüne Jacke Täter 2: männlich, weiße Schuhe, schwarze Hose, beige-farbene Oberbekleidung, schwarze Kappe Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

