POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte drangen in der Zeit von Samstag, 19. April, 13 Uhr, und Dienstag, 22. April, 7.45 Uhr, in eine Apotheke an der Werler Straße ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen der Apotheke und durchsuchten diverse Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich entwendet. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0 oder als E-Mail ...

