Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Folgenreicher Abschleppvorgang - Radfahrerin fährt gegen Abschleppseil

Hamm-Rhynern (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Dienstag, 23. April um 18 Uhr auf der Reginenstraße in Hamm-Rhynern. Hier befuhr eine 64jährige Radfahrerin die Reginenstraße auf dem Fahrradschutzstreifen. Sie beabsichtigte, der abknickenden Vorfahrt zu folgen. Zugleich befuhr ein 23jähriger Soester mit seinem VW Touran die Reginenstraße in Fahrtrichtung Osten und beabsichtigte, in die Alte Salzstraße abzubiegen. Er schleppte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pannendienstfahrzeug einen weiteren PKW mittels Abschleppseil ab. Als der Soester mit seinem Fahrzeug den Abbiegevorgang auf die Alte Salzstraße vollzogen hatte, fuhr die Radfahrerin gegen das Abschleppseil und kam im Anschluss zu Fall. Sie verletzte sich hierbei leicht und wurde mit einem Rettungswagen einem Hammer Krankenhaus zugeführt, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf 100 Euro beziffert. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell