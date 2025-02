Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (194) Zeugenaufruf nach Einbruch in Münzgeschäft

Erlangen (ots)

Zwischen Freitagabend (21.02.2025) und Samstagmorgen (22.02.2025) brachen Unbekannte in einen Handel für Münzen in Erlangen ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte Personen verschafften sich zwischen 20:30 Uhr am Freitag und 09:45 Uhr am Samstag mutmaßlich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum eines An- und Verkaufsgeschäfts für Münzen am Bohlenplatz. Aus dem Innenraum entwendeten sie Gold- und Silbermünzen im Wert von mehreren Tausend Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte unter anderem eine Spurensicherung am Tatort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten Zeugen, denen zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler

