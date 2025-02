Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (193) Mann mit Messer angegriffen und leicht verletzt - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Samstagabend (22.02.2025) griff ein bislang Unbekannter einen 20-jährigen Mann in der Nürnberger Südstadt mit einem Messer an und fügte diesem leichte Verletzungen zu. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 20-Jährige befand sich gegen 18:50 Uhr mit seinem Begleiter im Bereich der Celtisstraße. Hier kamen den beiden zwei unbekannte Personen entgegen. Aus bislang unbekannten Gründen zog einer der beiden ein Messer hervor und versuchte, den 20-Jährigen damit anzugreifen. Da sich dieser zur Wehr setzte, ließ der Angreifer von ihm ab und flüchtete mit seinem Begleiter in Richtung Hauptbahnhof. Der Geschädigte erlitt eine leichte Verletzung an der Hand.

Einige Zeit später traf der 20-Jährige im Bereich des Süd-Ausgangs des Hauptbahnhofs erneut auf seinen Kontrahenten, was eine zunächst verbale Auseinandersetzung nach sich zog. Als sich kurz darauf beide Personen gegenseitig schubsten, griffen Passanten ein. Der Täter flüchtete schließlich in unbekannte Richtung. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd fahndeten nach dem Mann - ohne Erfolg. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

männlich, etwa 165 cm groß, schlank, schwarze Haare, 3-Tage-Bart, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem grauen Trainingsanzug mit schwarzer Weste darüber.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten Zeugen, welche die Auseinandersetzungen beobachtet haben oder den Täter auf der Flucht gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0911 94820 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell