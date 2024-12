Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Weihnachtsbaum mit Baumständer entwendet

Edesheim (ots)

Unbekannte haben am späten Mittwochabend (17.12.2024, vor 22.30 Uhr) in der Staatsstraße im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes einen Christbaum inklusive Christbaumständer entwendet. Anhand einer Überwachungskamera ist zu erkennen, wie ein Mann an dem Weihnachtsbaum hantiert und das Teil anschließend abtransportiert. Bislang fehlt von dem schwarz gekleideten Unbekannten jede Spur. Eine Auswertung der Videoaufzeichnung wurde veranlasst. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

