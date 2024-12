Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Geschädigter eines Verkehrsunfalls gesucht

Landau (ots)

Am 17.12.2024 parkte gegen 11:30 Uhr eine 46-jährige BMW-Fahrerin rückwärts aus einem Parkplatz der Max-von-Laue-Straße in Landau aus. Hierbei kollidierte sie mit einem anderen unbekannten Fahrzeug, bei welchem es sich um einen Transporter gehandelt haben könnte. Noch bevor die 46-Jährige ihre Personalien angeben konnte, sei das unbekannte Fahrzeug weggefahren. Dieses müsste im Frontbereich beschädigt sein. Die Schadenshöhe am PKW BMW beträgt 4000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

