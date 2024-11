Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher gesucht - Wer kennt diese Personen?

Jena (ots)

Am 26.10.2024 gegen 01:50 Uhr drangen die drei abgebildeten männlichen Personen in die Räumlichkeiten der Filiale eines Bäckers im Jenaer Paradiesbahnhof gewaltsam ein. Bei dem Einbruchsdiebstahl entwendeten sie Nahrungs- und Genussmittel im Wert von 715,00 EUR. Die Kripo in Jena bittet im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise zu den abgebildeten Personen. Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 03641 81-0 oder per E-Mail (kpi.jena@polizei.thueringen.de) zu melden. Damit der Hinweis gleich zugeordnet werden kann, geben sie bitte die Vorgangsnummer 0278420/2024 jeweils mit an.

