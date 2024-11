Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Gartenlauben aufgebrochen

Weimar (ots)

Am Mittwochabend wurden in einer Gartenanlage in Nohra mehrere Gartenlauben aufgebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten mindestens zwei Täter widerrechtlich in die Gartenanlage und verschafften sich dort gewaltsam Zutritt zu mindestens drei Gartenhäuschen. Dabei entstand Sachschaden von geschätzten 300 Euro. Zum Beutegut konnte aufgrund der Nachtzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die Eigentümer der Gärten müssen erst noch befragt werden. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb erfolglos.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell