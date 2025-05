Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Geld geklaut + Scheibe an Nissan eingeschlagen + Betrunken geparkten PKW und Polizeiwagen angefahren + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Weimar- Niederweimar: Geld geklaut

Durch das Aufhebeln der Terrassentür gelangte ein Dieb am vergangenen Samstag, 3. Mai, in ein Einfamilienhaus in der Straße Bergäcker. Anschließend durchsuchte er zwischen 20 Uhr und 23.30 Uhr sämtliche Räume und flüchtete mit mehreren hundert Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum in Tatortnähe aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Scheibe an Nissan eingeschlagen

In der Straße Pilgrimstein schlugen Unbekannte die Scheibe eines blauen Nissan Micra ein, der dort zwischen Freitag, 2. Mai, 20 Uhr, und Samstag, 2.30 Uhr, geparkt stand. Anschließend durchwühlten die Diebe noch das Handschuhfach, fanden dabei aber wohl nichts Brauchbares. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 200 Euro. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Betrunken geparkten PKW und Polizeiwagen angefahren

Ein Zeuge informierte am Samstag, 3. Mai, die Polizei darüber, dass ein zunächst noch unbekannter Opel Corsa Fahrer gegen 1.25 Uhr in der Niederkleiner Straße einen geparkten Skoda Octavia touchiert hatte und anschließend weitergefahren sei. Eine Polizeistreife fuhr daraufhin zwecks Unfallaufnahme zum Skoda. Währenddessen bemerkte eine zweite Polizeistreife im Rahmen der Fahndung den Opel Corsa. Der Fahrer flüchtete gegen 1.50 Uhr und fuhr mit Schlangenlinien wieder die Niederkleiner Straße entlang. Während es ihm dieses Mal gelang, den Skoda unfallfrei zu passieren, traf er allerdings den Polizeiwagen der Beamten, die gerade mit der Unfallaufnahme beschäftigt waren. Diese hatten sich zuvor in Sicherheit bringen können und wurden weder verletzt noch gefährdet. Der Corsa kam etwas weiter zum Stillstand und der Fahrer ließ sich daraufhin widerstandlos von der Streife festnehmen, die ihn noch verfolgt hatte. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 58-jährige im Ausland wohnende Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, den PKW ohne Zulassung und Versicherung und zudem mit gefälschten Kennzeichen nutzte. Zudem war er betrunken, ein Atemalkoholtest zeigte 2,2 Promille an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann seinen Rausch in einer Ausnüchterungszelle ausschlafen. Am Polizei-Vito entstand durch den Unfall ein etwa 12.000 Euro hoher Schaden, beim Corsa sind es etwa 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden am Skoda Octavia beträgt etwa 2.000 Euro.

Stadtallendorf: PKW stößt mit Kind auf Fahrrad zusammen

Am Mittwoch, 30. April, stießen in der Niederkleiner Straße ein PKW und ein Fahrradfahrer zusammen. Ersten Ermittlungen zufolge war der 11-jährige Junge auf dem Fahrradweg in entgegengesetzter Richtung unterwegs, der unbekannte PKW-Fahrer wollte in Höhe der Hausnummer 43 nach rechts auf die Niederkleiner Straße einbiegen. Durch den Unfall wurde der Junge vom Fahrrad geschleudert und erlitt leichte Verletzungen, zudem entstand ein etwa 150 Euro hoher Schaden am Rad, wodurch es nicht mehr fahrtüchtig war. Der unbekannte Mann stieg nach dem Unfall aus seinem silberfarbenen PKW, wobei es sich wahrscheinlich um einen VW Golf handelte, und erkundigte sich nach dem Jungen. Als dieser angab, dass alles in Ordnung sei, fuhr der Mann weg. Die Polizei in Stadtallendorf sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg- Wehrda: PKW beim Ausparken touchiert

Auf dem Lidl-Parkplatz in der Tom-Mutters-Straße übersah ein unbekannter Autofahrer beim Ausparken offenbar einen Peugeot, dessen Fahrerin gerade einen Parkplatz suchte. Der Unbekannte parkte am Freitag, 2. Mai, gegen 16.05 Uhr rückwärts aus, touchierte den Peugeot und entfernte sich, ohne sich um den etwa 100 Euro hohen Schaden zu kümmern. Er war mit einem grauen BMW mit Marburger Zulassung (MR-) unterwegs und hatte vermutlich noch ein Kind im Auto sitzen Die Marburger Polizei sucht Zeugen (Telefonnummer 06421/4060).

Gladenbach: Zeugensuche nach Parkrempler und Beleidung

Auf dem Obi-Parkplatz in der Jakob-Heuser-Allee touchierte am Mittwoch, 30. April, ein zunächst unbekannter VW-Fahrer beim Ausparken einen BMW. Die BMW-Fahrerin machte den VW-Fahrer gegen 16.05 Uhr auf den Unfall aufmerksam, der sie daraufhin wohl beleidigte und wegfuhr. Die Polizei ermittelte den Mann, sucht nun für die andauernden Ermittlungen Zeugen des Vorfalls, die sich unter der Telefonnummer 06461/92950 an die Ermittler in Biedenkopf wenden können.

