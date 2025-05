LPI-GTH: Diebstahl aus Lieferantenfahrzeug

Gotha (ots) - Bereits am Freitag gegen 11:00 Uhr fuhr einer Streife in der Stölzelstraße ein E-Scooter in die Arme, bei dem sich eine Kontrolle lohnte. Der 34jährige Pole stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Er musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Seinen E-Scooter nahm seine ebenfalls vor Ort erschienene Ehefrau in ihre Obhut. (ri) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 ...

mehr