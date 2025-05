Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Reifen zerstochen + Diebstahl scheitert + Schlüssel und Fahrzeugschein entwendet

Marburg: Reifen zerstochen

In der Friedrich-Ebert-Straße stachen Unbekannte zwischen Mittwoch, 7. Mai, 22 Uhr, und Donnerstag, 20.15 Uhr, in einen geparkten grauen Mercedes C180 und verursachten dabei einen etwa 100 Euro hohen Schaden. Die Marburger Polizei bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen (Telefonnummer 06421/460).

Marburg: Diebstahl scheitert

Schäden an der Verkleidung und am Lenkradschloss eines Kymco-Motorrollers lassen den Schluss zu, dass Unbekannte versuchten, den Motorroller im Wert von etwa 2.500 Euro zu entwenden, dabei aber scheiterten. Der Versuch ereignete sich zwischen Samstag, 3. Mai, 14 Uhr, und Montag, 5. Mai, 14 Uhr, im Parkhaus in der Neue Kasseler Straße. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Schlüssel und Fahrzeugschein entwendet

Auf unbekannte Weise gelangten Diebe in einen wohl verschlossenen Opel Corsa, ohne dabei einen Schaden zu verursachen. Sie durchsuchten das Auto und nahmen den Fahrzeugschein und ein Schlüsselbund an sich. Die Polizei sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang zwischen Donnerstag, 8. Mai, 16 Uhr, und Freitag, 7.50 Uhr, verdächtige Personen in der Uferstraße aufgefallen sind (Telefonnummer 06421/4060).

