Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter beschädigt Pkw durch Steinwurf

Zeugensuche

Waldfeucht-Haaren (ots)

Am Donnerstag (8. Mai) überraschte ein Anwohner der Johannesstraße gegen 14.25 Uhr einen bislang unbekannten Mann, der aus einer offenstehenden Garage ein Fahrrad entwenden wollte. Der Zeuge vertrieb den Tatverdächtigen zunächst, folgte diesem aber mit seinem Pkw. Als der Flüchtende bemerkte, dass er verfolgt wurde, bewarf er das Fahrzeug mit Steinen und beschädigte es. Der Unbekannte war etwa 28 bis 35 Jahre alt, 165 bis 170 Zentimeter groß und hatte eine dunkle Hautfarbe. Er trug eine graue Winterjacke, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und führte einen weißen Rucksack mit sich. Wem ist zum in Rede stehenden Zeitpunkt eine Person aufgefallen, auf die die Beschreibung passt? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat Geilenkirchen der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell