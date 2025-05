POL-HS: Kompressor aus Handwerkerfahrzeug gestohlen

Wassenberg-Effeld (ots) - Unbekannte Täter gelangten durch ein Tor auf ein an der Schleidstraße gelegenes Grundstück und drangen dort gewaltsam in eine Garage ein. Nach ersten Erkenntnissen flohen sie mit drei Pedelecs der Marke Cube, einem Grand Canyon Sportrad sowie zwei Kettensägen. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagnachmittag (4. Mai), 16 Uhr, und Montagvormittag (5. Mai), 11 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / ...

