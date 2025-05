Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kind von Hund gebissen

Zeugensuche

Wegberg-Rath-Anhoven (ots)

Am vergangenen Freitag (2. Mai), gegen 16.15 Uhr, ging eine 9-Jährige auf dem Nachhauseweg durch die Rochusstraße und anschließend über den Sonnenweg. In Höhe des Friedhofs passierte sie einen bislang unbekannten Mann, der zwei Hunde ausführte. Der größere Hund biss dem Mädchen in den Arm. Daraufhin lief die Schülerin nach Hause und musste ambulant behandelt werden. Die Polizei sucht nun den Hundehalter. Er war zwischen 185 und 190 Zentimeter groß, hatte kurze dunkle Haare und trug ein grünes Basecap, ein graues Muskel-Shirt und eine kurze Hose mit seitlichen Taschen. Der größere Hund hatte ein schwarzes Fell und einen weißen Kopf mit schwarzen Flecken. Der kleinere Hund hatte ein beiges Fell. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat Erkelenz der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell