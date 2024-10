Polizei Gütersloh

POL-GT: Aufgebrochene Zigarettenautomaten in Brockhagen aufgefunden

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17.10. - 18.10.) wurden an einem Ackerfeld an der Abrookstraße zwei abgelegte Zigarettenautomaten aufgefunden. Zuvor meldeten Zeugen den Fund. Beide Automaten wurden gewaltsam durch Aufhebeln geöffnet und anschließend sämtliche Zigarettenpackungen und Bargeld gestohlen. Im Rahmen erster Ermittlungen konnte der ursprüngliche Standort zumindest eines Automaten zugeordnet werden. Dieser befand sich zuvor an der Fassade eines Bäckereigeschäfts an der Harsewinkeler Straße in Brockhagen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen oder kann im Tatzeitraum Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell