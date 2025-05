Heinsberg-Kempen (ots) - In der Oberstraße nahmen bislang unbekannte Personen zwischen dem 3. Mai (Samstag), 22 Uhr, und dem 4. Mai (Sonntag), 1 Uhr, auf einer Geburtstagsfeier die Fahrzeugschlüssel eines weiblichen Gastes an sich und stahlen die vor der Anschrift geparkte schwarze Mercedes A-Klasse, an der Kennzeichen aus Kempen Krefeld (KK-) angebracht waren. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

