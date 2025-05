POL-HS: Diebstahl eines Mercedes

Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Erkelenz - Schwerer Diebstahl aus PKW Unbekannte Täter drangen Sonntagnacht (04.05.2025), gegen 00:50 Uhr, in einen schwarzen PKW Renault ein, welcher in Erkelenz an der Weezer Straße geparkt stand. Hierzu schlugen sie eine Seitenscheibe am Fahrzeug ein. Bei der Tatausführung wurde ein Täter durch eine Zeugin beobachtet. Als er diese bemerkte, flüchtete der Unbekannte sowie ...

