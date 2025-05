Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 122 vom 03.05.2025

Straftaten

Selfkant, Höngen - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitag, dem 02.05.2025, im Zeitraum von 17:45 bis 23:50 Uhr drangen Unbekannte in ein Haus auf der Kirchstraße ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfälle

Wegberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag, dem 02.05.2025 gegen 08:55 Uhr befuhr eine 89 Jährige aus Wegberg mit ihrem Pkw den Rotdornweg und beabsichtigte ihre Fahrt in Richtung Lindenstraße gerade aus über den Kreuzungsbereich fortzusetzten. Zeitgleich befuhr eine 46 jährige Erkelenzerin mit ihrem Pkw die Straße Hasenwinkel und beabsichtigte in Richtung der Straße Heidekamp gerade aus über die Kreuzung zu fahren. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Hierbei verletzten sich die Unfallbeteiligten; sie wurden zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Wegberg - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Freitag, dem 02.05.2025 gegen 22:30 Uhr stieß ein Pkw gegen eine Mauer auf der Beecker Straße. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug stark beschädigt; Fahrzeugteile blieben am Unfallort zurück - auch das Kennzeichen des Fahrzeugs. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnten der Fahrzeugführer und das Fahrzeug ermittelt werden. Das stark beschädigte Fahrzeug wurde sichergestellt; dem stark alkoholisiertem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Erkelenz, Grambusch - Verkehrsunfall mit Verletzten Personen

Am Freitag, dem 02.05.2025 gegen 10:20 Uhr befuhr eine 23 jährige Wegbergerin mit einem Pkw die Straße Rheinweg aus Schwanenberg kommend. Zeitgleich befuhr ein 62 Jähriger aus Wegberg mit seinem Pkw die L 3 aus Oerath kommend in Richtung Uevekoven. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Der Pkw der 23 jährigen Wegbergerin wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite geschleudert. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeugführer und Insassen der Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurden die Fahrbahnen gesperrt.

Sonstige Ereignisse

Geilenkirchen, Süggerath - Brand

Am Samstag, 03.05.2025 gegen 04:13 Uhr wurde in Geilenkirchen, Ortsteil Süggerath ein Brand gemeldet. Auf der Jan-von-Werth-Straße ist eine Lagerhalle im Vollbrand. Die Bewohner der angrenzenden Häuser mussten ihre Häuser verlassen. Die Löscharbeiten dauern an. Die Ortschaft Süggerath ist im Bereich des Brandortes gesperrt. Nach jetzigen Erkenntnissen wurde Niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

