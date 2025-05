POL-HS: Quad aus Hauseinfahrt gestohlen

Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Geilenkirchen - Schwerer Diebstahl eines Pedelecs Unbekannte Täter entwendeten am 30.04.2025 (Mittwoch) in der Zeit von 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr ein schwarzes Pedelec der Marke KTM, welches mit einem Faltschloss gesichert vor einem Supermarkt in der Quimperléstraße in Geilenkirchen stand. Erkelenz - Einbruch in Einfamilienhaus Am Mittwoch, den 30.04.2025, drangen Unbekannte zwischen ...

