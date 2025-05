Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 01.05.2025

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Geilenkirchen - Schwerer Diebstahl eines Pedelecs

Unbekannte Täter entwendeten am 30.04.2025 (Mittwoch) in der Zeit von 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr ein schwarzes Pedelec der Marke KTM, welches mit einem Faltschloss gesichert vor einem Supermarkt in der Quimperléstraße in Geilenkirchen stand.

Erkelenz - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Mittwoch, den 30.04.2025, drangen Unbekannte zwischen 09:15 Uhr und 17:00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Rudolf-Diesel-Straße in Erkelenz ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf und durchsuchten sämtliche Räume in Wohnhaus. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren am Tatort.

Verkehrsunfälle

Erkelenz-Holzweiler - Schwerer Verkehrsunfall zwischen LKW und Motorrad

Mittwoch (30.04.2025) kam es gegen 12:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der L117 zwischen Erkelenz-Katzem und Erkelenz-Holzweiler. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 59-jährige Motorradfahrerin die L117 aus Richtung Ortslage Katzem kommend in Fahrtrichtung Holzweiler. Im Einmündungsbereich zur Kreisstraße 7 missachtete ein 44-jähriger LKW-Fahrer, welcher aus Richtung Titz kam, die Vorfahrt der Motorradfahrerin. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Motorradfahrerin stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde mittels Rettungswagen zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die L117 in Fahrtrichtung Katzem durch die Polizei gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell