POL-HS: Großkontrolle der Polizei

Heinsberg-Kirchhoven (ots) - Kurz nach 16 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache am Dienstagnachmittag (29. April) auf einem an der Lindenstraße gelegenen Grundstück ein Gartenhaus in Brand. Die Flammen griffen auf eine unmittelbar an das Gartenhaus angrenzende Hecke über. Ein Anwohner, der das Feuer entdeckte, zog sich bei Löscharbeiten leichte Verletzungen zu. Die verständigte Feuerwehr löschte schließlich ...

mehr