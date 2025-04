POL-HS: Eine verletzte Person nach Brand an Gartenhaus

Hückelhoven (ots) - In einer an der Wiedstraße gelegenen Gartenanlage geriet am Montagmittag (28. April) um kurz vor 13 Uhr eine an eine Laube angrenzende Sauna aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der Nutzer der Sauna versuchte das Feuer zunächst mit eignen Mitteln zu löschen. Die Flammen griffen jedoch auf angrenzendes Buschwerk über. Ein Ersthelfer musste mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die zwischenzeitlich ...

