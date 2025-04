Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabeldiebstahl in Tiefgarage

Erkelenz (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 24. April (Donnerstag), 16 Uhr, auf den 25. April (Freitag), 07.30 Uhr, schnitten unbekannte Täter in der Tiefgarage eines an der Kölner Straße gelegenen Mehrfamilienhauses verbaute Kabel für Elektroladestationen ab und stahlen diese.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell