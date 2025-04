POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Gangelt/-Mindergangelt (ots) - Am Sonntag, 27. April, kam es zu zwei Diebstählen von Fahrradträgern. Zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr entwendeten Unbekannte in der Straße Am Freibad einen an der Anhängerkupplung eines Pkw befestigten Fahrradträger. Auf dem Parkplatz des Wildgeheges schlugen Diebe im Tatzeitraum zwischen 14 Uhr und 19.10 Uhr erneut zu und erbeuteten dort ebenfalls einen Fahrradträger. Ob die Taten in ...

