POL-HS: Pkw aufgebrochen

Wassenberg-Orsbeck (ots) - Am vergangenen Wochenende versuchten Einbrecher, zwei Eingangstüren an einem an der Weilerstraße gelegenen Kindergarten gewaltsam aufzuhebeln, was ihnen aber nicht gelang. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagabend (25. April), 18 Uhr, und Sonntagnachmittag (27. April), 17 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

