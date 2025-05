POL-HS: In Pkw eingebrochen

Heinsberg-Oberbruch (ots) - In der Nacht von Mittwoch (30. April), 21 Uhr, auf Donnerstag (1. Mai), 13 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Kfz, das in der Einfahrt eines Wohnhauses in der Ratheimer Straße abgestellt war und stahlen nach ersten Erkenntnissen eine Handtasche, in der sich diverse Gegenstände befanden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

