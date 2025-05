Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 04.05.2025

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Erkelenz - Schwerer Diebstahl aus PKW

Unbekannte Täter drangen Sonntagnacht (04.05.2025), gegen 00:50 Uhr, in einen schwarzen PKW Renault ein, welcher in Erkelenz an der Weezer Straße geparkt stand. Hierzu schlugen sie eine Seitenscheibe am Fahrzeug ein. Bei der Tatausführung wurde ein Täter durch eine Zeugin beobachtet. Als er diese bemerkte, flüchtete der Unbekannte sowie mindestens ein weiterer Täter in einem schwarzen Audi A1 mit Mönchengladbacher Städtekennung (MG-Kennzeichen) über die Hückelhovener Straße in Richtung Erkelenz. Im Nachgang wurde ermittelt, dass das Kennzeichen, welches auf dem Audi angebracht war, zuvor in Mönchengladbach entwendet worden ist. Das beschädigte Fahrzeug wurde polizeilich sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat Erkelenz der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Sonstige Ereignisse

Heinsberg-Dremmen - Brand eines Mehrfamilienhauses

Am 03.05.2025 (Samstag), gegen 09:40 Uhr, wurden die Feuerwehr sowie die Polizei aufgrund eines Brandes einer Mülltonne im Innenhof eines Mehrfamilienhauses zur Glockenlandstraße nach Heinsberg-Dremmen alarmiert. Der betroffene Innenhof grenzt an zwei Mehrparteienhäuser an. Im weiteren Verlauf schlug das Feuer der Mülltonne auf die Mehrfamilienhäuser über. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, allerdings sind die beiden angrenzenden Häuser bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden durch die Stadt Heinsberg anderweitig untergebracht. Im Rahmen des Brandgeschehens wurde eine Person leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei erschien am Brandort, die Feststellung der Brandursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Brandort wurde abgesperrt und versiegelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell