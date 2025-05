POL-HS: Garageneinbruch

Hückelhoven-Schaufenberg (ots) - Aus einem Auto, das in der Rosemannstraße in einer offenstehenden Garage stand, stahlen Unbekannte zwischen dem 3. Mai (Samstag), 13.30 Uhr, und dem 4. Mai (Sonntag), 11.30 Uhr, eine Geldbörse. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

