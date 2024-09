Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: 62. Zöllner-Bergmesse am Pfaffenkegel am 08.09.2024 11:30 Uhr

Gedenken an den bekannten Bergsteiger Albert Hirschbichler und an die Verstorbenen des Hauptzollamts Rosenheim

Die 62. Zöllner-Bergmesse am Pfaffenkegel oberhalb des Carl-von-Stahl-Hauses findet am Sonntag, den 08.09.2024 um 11:30 Uhr statt. Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamtes Rosenheim feiern zusammen mit Freunden, Familien und Angehörigen die Bergmesse inmitten der beeindruckenden Natur der Berchtesgadener Alpen. Das Hauptzollamt Rosenheim lädt dazu alle Interessierte ein, am Pfaffenkegel dabei zu sein. Wie bereits im Vorjahr wird Pfarrvikar Pater Fidelis aus dem Pfarrverband Stiftsland Berchtesgaden die Messe leiten. Die Gehzeit ab dem Parkplatz Hinterbrand beträgt etwa eineinhalb bis zwei Stunden. Bei schlechter Witterung findet die Bergmesse im Stahlhaus statt. Anlass für die Tradition der Zöllner-Bergmesse war der Tod des Berchtesgadener Bergsteigers Alfred Hirschbichler (Senior), der bei einer Himalaya-Expedition im Jahre 1959 im Alter von 27 Jahren ums Leben gekommen ist. Hirschbichler war Zöllner beim Zollkommissariat Berchtesgaden. Dass damals einer der besten Kletterer im Berchtesgadener Land nicht von der Expedition zurückgekehrt war und zusammen mit vier weiteren Bergsteigern im Eis des Batura im Norden Pakistans vermutlich unter einer riesigen Eislawine seine letzte Ruhestätte gefunden hatte, löste große Bestürzung unter den Kollegen aus. Diese errichteten sodann Ihm zu Ehren, der bis heute verschollen ist, auf dem Pfaffenkegel auf 1.837 Meter ein Kreuz mit Gedenktafel. Seither versammeln sich die Gäste der Zöllner-Bergmesse einmal im Jahr, um dort Albert Hirschbichler und ihren verstorbenen Kollegen und Kolleginnen zu gedenken.

