Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tödlicher Wohnhausbrand in Eystrup

Nienburg (ots)

Eystrup - (baz) Am 15.04.25, gegen 17:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg ein Brand in einem Mehrparteienhaus in Eystrup gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Dachgeschoss des Wohnhauses in Vollbrand. Im Zuge der Löscharbeiten wurde in der Dachgeschosswohnung eine leblose männliche Person aufgefunden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Bereich geschätzt. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Die Brandermittler der Polizei Nienburg und Hoya sowie ein Sachverständiger des Instituts für Schadensforschung haben am 16.04.2025 die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach aktuellem Stand ist der Brand aus weiterhin unklarer Ursache in der Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung haben sich jedoch nicht gegeben. Die vorhandenen Rauchmelder im Gebäude haben die Bewohner der anderen Wohnung frühzeitig gewarnt, so dass diese rechtzeitig das Gebäude verlassen konnten. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell