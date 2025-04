Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verdächtige Beobachtung in Nienburg - Zeugen gesucht

Nienburg (ots)

Nienburg - (baz) Am 14. April 2025, um ca. 06:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg eine verdächtige Beobachtung im Bereich der Abzweigung Mindener Landstraße/Bruchstraße in Nienburg gemeldet. Eine Zeugin beobachtete, wie zwei Personen einen großen Gegenstand in einen Pkw luden und sich anschließend zügig vom Ort des Geschehens entfernten.

Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg geht davon aus, dass weitere Personen, insbesondere Fahrradfahrer, die verdächtige Handlung beobachtet haben könnten. Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg bittet um Mithilfe: · Haben Sie am 14. April 2025, gegen 06:30 Uhr, im Bereich der Abzweigung Mindener Landstraße/Bruchstraße in Nienburg verdächtige Beobachtungen gemacht? · Haben Sie zwei Personen oder einen Pkw in der Nähe des Tatorts gesehen? · Sind Sie Fahrradfahrer und haben Sie die verdächtige Handlung beobachtet? Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter der Telefonnummer 05021/9212-0 in Verbindung zu setzen.

