POL-NI: Täterfestnahme nach Brandstiftung

Nienburg (ots) - Nienburg - (baz) Am Montagmittag, den 07.04.2025, wird durch die bislang unbekannte Täterschaft die hintere Scheibe eines Pkw Daimler in der Cretschmarstraße, in Höhe des Quaet-Faslem-Platzes, eingeschlagen und von der Rücksitzbank eine beigefarbene Handtasche mit weißen Henkeln entwendet. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 12:46 Uhr bis 12:55 Uhr. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ...

