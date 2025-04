Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbruch im Leintor

Nienburg (ots)

Nienburg - (baz) Am Montagmittag, den 07.04.2025, wird durch die bislang unbekannte Täterschaft die hintere Scheibe eines Pkw Daimler in der Cretschmarstraße, in Höhe des Quaet-Faslem-Platzes, eingeschlagen und von der Rücksitzbank eine beigefarbene Handtasche mit weißen Henkeln entwendet. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 12:46 Uhr bis 12:55 Uhr. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Schmuck und Gegenstände vom hohen persönlichen Wert. Besonders auffällig erscheint, dass der Pkw bereits in der geschlossenen Garage des Wohnhauses geparkt wurde und die Täterschaft die Garage über eine Nebeneingangstür betrat.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter der Rufnummer 05021/92120 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, keine Wertgegenstände oder Taschen offen sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen, sondern diese nach Möglichkeit mitzunehmen oder vor den Blicken fremder Personen geschützt zu verstauen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell