Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw brennt auf Acker in Balge vollständig aus Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg ermittelt wegen Brandstiftung

Nienburg (ots)

Balge/Sulingen - (baz)In der Nacht vom 11. auf den 12. April 2025 wurde in Sulingen ein Firmenfahrzeug, ein Audi Q4 40 E-Tron, entwendet. Das Elektrofahrzeug wurde in der Nacht zum 14. April 2025 gegen 01:00 Uhr von einem Zeugen auf einem Acker in Balge in Brand stehend entdeckt. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Bislang unbekannte Täter fuhren mit dem Fahrzeug auf den Acker und setzten es dort in Brand. Der Pkw, ein reines Elektrofahrzeug, brannte vollständig aus. Der entstandene Schaden ist erheblich. Die Polizei hat eine Spurensuche am Tatort durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg bittet Zeugen, die in der Nacht vom 11. auf den 12. April 2025 in Sulingen oder in der Nacht zum 14. April 2025 in Balge verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer: 04251/67280 des Polizeikommissariats Hoya zu melden.

