POL-HG: Fahrzeuge in Königstein und Oberursel aufgebrochen +++ Wohnungseinbruch in Oberursel

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Besonders schwerer Fall des Diebstahls in/aus Kraftfahrzeug

Tatort: 61440 Oberursel/ Ts, Königsteiner Straße

Tatzeit: 19.04.2024, 15:00 Uhr - 19.04.2024, 17:20 Uhr

Am Freitag, den 19.04.2024, kam es zwischen 15:00 und 17:20 Uhr zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeug auf dem Besucherparkplatz der Gaststätte "Zum Heidekrug". Der Geschädigte parkte im o.g. Zeitraum seinen grauen Audi A6 auf dem dortigen Parkplatz. Die unbekannten Täter schlugen die hintere Scheibe des Fahrzeuges ein und entwendeten persönliche Gegenstände des Geschädigten. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf 500,- Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06172/120-0 entgegen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls in/aus Kraftfahrzeug

Tatort: 61440 Oberursel/ Ts., Königsteiner Straße

Tatzeit: 19.04.2024, 14:00 Uhr - 19.04.2024, 19:00 Uhr

Am Freitag, den 19.04.2024, kam es zwischen 14:00 und 19:00 Uhr zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeug auf dem Parkplatz der Bundesagentur für Arbeit. Der Geschädigte parkte im o.g. Zeitraum seinen grauen Mercedes C220 auf dem dortigen Parkplatz. Die unbekannten Täter schlugen die hintere Scheibe des Fahrzeuges ein und entwendeten persönliche Gegenstände des Geschädigten. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf 750,- Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06172/120-0 entgegen.

Diebstahl in/aus Kraftfahrzeug

Tatort: 61440 Oberursel/ Ts., Oberhöchstadter Straße

Tatzeit: 01.10.2023 - 20.04.2024, 12:00 Uhr

Im Zeitraum 01.10.2023 bis 20.04.2024, 12:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus Kraftfahrzeug. Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zur Garage des Geschädigten, drückten die Scheibe des Kraftfahrzeuges ein und entwendeten mehrere persönliche Gegenstände. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf 500,- Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06172/120-0 entgegen.

Wohnungseinbruchdiebstahl/ Tageswohnungseinbruch

Tatort: 61440 Oberursel/ Ts., Oberhöchstadter Straße,

Tatzeit: 20.04.2024, 12:25 Uhr - 20.04.2024, 16:15 Uhr

Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Geschädigten aus und verschafften sich durch Einschlagen einer Glasscheibe an der Kellertür Zugang zum Wohnhaus. Hier entwendeten sie Schmuck und Bargeld.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden wird auf 700,- Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06172/120-0 entgegen.

Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Tatort: 61462 Königstein im Taunus, Georg-Pingler-Straße

Tatzeit: Freitag, 19.04.2024, 16:00 Uhr - 18:00 Uhr

Am Freitag, den 19.04.2024 in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr, drückten bisher unbekannte Täter ein Seitenfenster eines grauen VW T6 Multivan mit körperlicher Gewalt herunter. Daraufhin entwendeten die Diebe zahlreiche persönliche Gegenstände und Bargeld aus dem Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden am PKW wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06172/120-0 entgegen.

