POL-HS: Geldbörse aus Auto gestohlen

Wegberg-Rath-Anhoven (ots) - Am vergangenen Freitag (2. Mai), gegen 16.15 Uhr, ging eine 9-Jährige auf dem Nachhauseweg durch die Rochusstraße und anschließend über den Sonnenweg. In Höhe des Friedhofs passierte sie einen bislang unbekannten Mann, der zwei Hunde ausführte. Der größere Hund biss dem Mädchen in den Arm. Daraufhin lief die Schülerin nach Hause und musste ambulant behandelt werden. Die Polizei sucht ...

