Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsstau durch liegengebliebenen Bus

Lahnstein (ots)

Am 04.09.2024 gegen kurz nach 14:00 Uhr blieb ein Gelenkbus vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in der Kurve zur Lahnbrücke in Niederlahnstein liegen. Dieser musste durch ein entsprechendes Abschleppfahrzeug geborgen werden. Die Polizei musste den Verkehr vor Ort einspurig am Fahrzeug vorbeileiten. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderung in und um Lahnstein. Die Verkehrsteilnehmer wurden durch den Verkehrswarnfunk informiert. Der havarierte Gelenkbus wurde um 15.30h abgeschleppt, so dass der Verkehr jetzt wieder in beide Richtungen laufen kann.

