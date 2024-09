Urbar (ots) - In der Nacht von Freitag, 30.08.2024 auf Samstag, 31.08.2024 wurde das Leuchtschild vor dem Feuerwehrhaus in Urbar mutwillig beschädigt. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und nimmt Zeugenhinweise auf die Täter entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bendorf PHK Floeth Telefon: 02622-94020 Pressemeldungen der Polizei ...

