Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Personen

Schwerin (ots)

Am heutigen Dienstagnachmittag ereignete sich gegen 15:15 Uhr im Schweriner Stadtteil Feldstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Hierbei kollidierte dieser in der Eisenbahnstraße mit einer Laterne und kam an einer Hauswand zum Stehen. Der schwerverletzte 68-jährige Fahrzeugführer sowie die leichtverletzte 64-jährige Beifahrerin wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beträgt 25.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden im Kriminalkommissariat Schwerin geführt. Die am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit Thore Paetow Polizeikommissar Polizeihauptrevier Schwerin

