Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit LKW in Schwerin leicht verletzt

Schwerin (ots)

Am gestrigen Montagmittag ereignete sich gegen 12:00 Uhr im Schweriner Stadtteil Krebsförden ein Verkehrsunfall, bei dem eine 60-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der 37-jährige Fahrer eines Lastkraftwagens ein Firmengelände Am Krebsbach in Richtung Umgehungsstraße Schwerin. Dabei übersah er offenbar eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrerin. Infolgedessen kam die 64-jährige Frau zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 120 Euro. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die beiden Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell