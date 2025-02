Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in Schwerin

Schwerin (ots)

Am gestrigen Montag kam es gegen 18:00 Uhr im Bereich der Schweriner Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach aktuellem Ermittlungsstand gerieten ein 34-jähriger afghanischer Staatsangehöriger und ein 24-jähriger Mann marokkanischer Nationalität zunächst in einen verbalen Konflikt. Anschließend soll sich eine Rangelei entwickelt haben, in deren Verlauf u.a. einer der Beteiligten geschubst worden sein soll. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Marienplatzes.

Die Beamten der Polizeiinspektion Schwerin trafen am Einsatzort auf beide Beteiligten sowie mehrere Zeugen, die ebenfalls befragt wurden. Gegen die beiden Männer wurden Anzeigen wegen des Verdachts der Bedrohung sowie der einfachen Körperverletzung aufgenommen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell