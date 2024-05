LPI-J: Einbruch in Firma

Saale-Holzland-Kreis (ots) - In einer Restaurantküche in der Stadtrodaer Innenstadt kam es am Dienstagmittag kurzzeitig zu einem Brand. Personal und Gäste verließen sofort das Lokal. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte das Feuer, ohne dass es sich im Gebäude ausbreiten konnte. Aufgrund der Rauchgase wurde eine Person leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kripo ermittelt ...

