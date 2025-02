POL-HRO: Schwerer Unfall zwischen Crivitz und Wessin - Abschlussmeldung

Rostock (ots) - Am gestrigen Montag, 03.02.2025, fiel Beamten des Polizeireviers Rostock-Dierkow gegen 10:45 Uhr ein Audi in der Hinrichsdorfer Straße auf, dessen Fahrer sich offenbar nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung hielt. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle des Pkw und der Insassen stellten die Beamten bei dem 29-jährigen ...

mehr