POL-HRO: Fahren.Ankommen.LEBEN: Start der Kontrollen mit Schwerpunkt Überholen und gewerblicher Güter und Personenverkehr

Rostock (ots) - Ein 40-jähriger befindet sich wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls in U-Haft. Der Diebstahl soll sich am späten Abend des 2. Februar in einer Tankstelle am Warnowufer ereignet haben. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Mann ohne festen Wohnsitz gegen 23:30 Uhr die Tankstelle ...

